Кудрин: исполнение расходов на нацпроекты в апреле выросло примерно в два раза

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в апреле выросло в два раза - до 24% от запланированного бюджета, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

"Сегодня могу привести данные на 1 мая этого года - на реализации национальных проектов и комплексного плана [модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры] расходы исполнены в размере 411 млрд рублей, или 24% от показателя сводной [бюджетной] росписи этого года. Это примерно в два раза больше, чем было на 1 апреля, то есть за месяц что-то серьезно изменилось", - сказал Кудрин.

"Тем не менее пока исполнение по нацпроектам находится ниже на 6%, чем в среднем общее исполнение расходов по бюджету, которое сегодня достигло 30%", - добавил глава Счетной палаты.

Он пояснил, что по ряду национальных проектов на данный момент отсутствуют методические рекомендации, и это затрудняет их реализацию.

"Методическое обеспечение в первую очередь отстает, но я бы сейчас не драматизировал ситуацию, сейчас идет только начало работы по этим проектам. Напомню, что несмотря на то, что год назад были озвучены цифры, сами нацпроекты, некоторые, начались в октябре, а некоторые - с 1 января, поэтому сейчас пока идет период выстраивания управления этими проектами. Думаю, что на середину года этот вопрос будет лучше", - заключил Кудрин.

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