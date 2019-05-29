Счетная палата считает достижимым реализацию нацпроектов при устранении недостатков

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Счетная палата РФ считает, что реализация национальных проектов в установленные сроки возможна при устранении выявленных ведомством недостатков в их выполнении. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Совете Федерации.

"Сразу хочу обратить внимание, что мы в Счетной палате часто говорим о сложности в достижении национальных целей и национальных проектов, мы не говорим, что эти цели недостижимы. При принятии дополнительных мер они будут достигнуты, и мы хотим, чтобы они были достигнуты. Поэтому мы выясняем те факторы, которые еще не учтены, те ресурсы, которые не доучтены. Когда мы пишем у себя - "есть риски недостижения" - нужно читать, что следует исправить ситуацию для целей достижения этих показателей", - сказал Кудрин.

Ранее Счетная палата указывала на низкий уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов, который в I квартале составил 12,8% от запланированного бюджета.

"Отсутствие прозрачной и приемлемой для субъектов Российской Федерации методики декомпозиции значений показателей в региональном разрезе [замена решения одной большой задачи решением серии более простых взаимосвязанных задач] формирует риски установления заведомо невыполнимых значений и недостижения результатов федеральных проектов", - подчеркивали в ведомстве.