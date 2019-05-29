Инвестиции в железные дороги в рамках нацпроектов составят 184 млрд рублей

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Инвестиции в железнодорожные проекты комплексного плана модернизации и развития магистральной инфраструктуры составят 184 млрд рублей в 2019 году. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

Как отмечает заместитель генерального директора РЖД Андрей Макаров, слова которого приводятся в пресс-релизе, общий объем финансирования этих проектов до 2024 года составляет 1,2 трлн рублей и почти полностью будет реализовываться за счет средств РЖД.

"Железнодорожная" часть комплексного плана предусматривает девять проектов РЖД. Среди них - проекты по увеличению скорости перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней и росту объемов транзита контейнеров в четыре раза, увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн т и расширению железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, отмечается в сообщении холдинга.

Нацпроекты

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.