РФФИ начнет прием заявок на конкурс для аспирантов 6 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс, предусмотренный нацпроектом "Наука", для аспирантов на лучшие проекты фундаментальных научных исследований продлится с 6 июня по 3 июля. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

"РФФИ объявляет конкурс на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре", - говорится в сообщении.

На конкурс могут быть представлены проекты фундаментальных научных исследований по одному из 16 направлений, среди которых, в частности, математика, физика и астрономия, химия и науки о материалах, биология, науки о Земле, инфокоммуникационные технологии и вычислительные системы, экономика, история и археология.

Участвовать в конкурсе могут юридические лица, реализующие программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, научные и образовательные организации высшего образования вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Обучающийся в такой организации аспирант должен учиться на очной программе второй год и иметь не менее одной публикации в журнале из перечня Высшей аттестационной комиссии.

Представитель организации или научный руководитель аспиранта должен иметь ученую степень и иметь не менее пяти публикаций за последние пять лет в журналах, включенных в одну из библиографических баз данных (Web of Science, Scopus, РИНЦ).

Размер гранта на весь срок реализации проекта - с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2021 года - составит 1,2 млн рублей. Список победителей конкурса будет опубликован на сайте РФФИ до 30 августа 2019 года.

О нацпроекте

В соответствии с федеральным проектом "Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок", который входит в нацпроект "Наука", к 31 мая должны быть утверждены критерии и порядок отбора организаций, осуществляющих подготовку аспирантов - получателей грантов, а также размеры грантов и порядок их предоставления.

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Требуется создать привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям. Также в этот срок необходимо создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня.