Проектные офисы для внедрения "бережливых поликлиник" открылись во всех регионах РФ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Все российские регионы создали проектные офисы по внедрению модели "бережливых поликлиник" по единым критериям. Об этом заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"На сегодня все субъекты уже создали свои региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи. Таким образом, произошло укомплектование вовлеченными в процесс и мотивированными на успех специалистами всех 85 региональных центров организации первичной медико-санитарной помощи", - сказал Камкин.

В соответствие с поручением президента России Минздрав ранее разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники". До конца года на их основе будет создана унифицированная модель. За шесть лет в рамках нацпроекта "Здравоохранение" "бережливыми" должны стать почти 7 тыс. амбулаторных учреждений. На данный момент их более 2 тыс.

Внедрение новой модели позволяет сократить время нахождения пациента в медучреждении, создает возможность быстро и удобно записаться к врачу, в том числе к профильному специалисту. У самих врачей сокращаются объемы бумажной работы.

"Для выполнения этих задач поликлиники, которые внедряют бережливые технологии, к концу 2018 года приступили ко второму этапу - переходу от реализации отдельно взятых проектов к комплексной системе совершенствования работы медицинской организации. Именно для обеспечения взаимосвязанных процессов в поликлинике и были разработаны критерии новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", - добавил Камкин.

В Минздраве неоднократно отмечали, что само по себе внедрение новой модели в поликлиниках и амбулаториях не потребует дополнительных средств, так как суть заключается в оптимизации работы и устранении потерь, в том числе финансовых. "Сформирован пул обученных бережливому производству и мотивированных на успех специалистов (коучей), благодаря которым внедрение бережливых технологий в нашей стране показывает высокую результативность", - подчеркнул замминистра.

В поликлиниках, где внедряются lean-технологии (от англ. lean production, lean manufacturing - "стройное производство", концепция управления, основанная на стремлении к устранению или минимизации любых потерь), методическую поддержку оказывают также эксперты госкорпорации "Росатом".

Единая модель "бережливых поликлиник"

"В документе описано не только как создавать, но и что создавать. Речь идет об основных обязательных подразделениях медицинской организации: регистратура, кабинет приема, кабинет диагностики, отделение (кабинет) медицинской профилактики и процедурный кабинет", - отметил Камкин.

Разработанные министерством критерии бережливости объединены в 9 блоков. Первый и второй блоки касаются перераспределения потоков пациентов и повышения качества пространства. Третий блок должен повысить вовлеченность персонала в улучшение процессов. Следующие блоки касаются доступности медицинской помощи, формирования системы управления, использования оборудования, управления запасами лекарств и др.

"Это дает поликлиникам, только приступающим к внедрению бережливых технологий, возможность на отдельных направлениях использовать уже готовые решения, адаптируя их под свои медицинские организации, не расходуя время на эксперименты и апробацию. Поэтому мы оцениваем столь короткие сроки на переход всех поликлиник страны к бережливому производству как реальные", - пояснил замминистра.

Нацпроект "Здравоохранение"

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в России с октября 2016 года. С 2019 года он стал частью одного из восьми федеральных проектов нацпроекта "Здравоохранение".

Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи для всех россиян, оптимизация работы медицинских организаций, упрощение процедуры записи к врачу и сокращение времени ожидания являются одним из основных целевых показателей национального проекта.

По итогам реализации нацпроекта доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений, организовавших планировочные решения для комфортного пребывания детей, должна достигнуть 95%. Среди взрослых организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, доля перешедших на новую организационную модель должна к 2024 году составить почти три четверти от общего числа таких учреждений в РФ.