Россия и Узбекистан будут совместно работать над нацпроектами

УРГЕНЧ /Узбекистан/, 30 мая. /ТАСС/. Россия и Узбекистан будут совместно работать над реализацией национальных проектов. В четверг планируется подписать документ о сотрудничестве в области производительности труда, сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Узбекистан.

"Узбекистан - это у нас сейчас лидирующая страна, где мы продвигаем сотрудничество по реализации национальных проектов. Один из документов, который я сегодня подписываю, это как раз программа сотрудничества по национальному проекту "Производительность труда". Он выбран в качестве пилотного", - сказал министр.

При этом Орешкин выразил надежду на то, что до конца года будет активизировано сотрудничество и по остальным национальным проектам.

"Мы говорим о том, что мы готовы делиться с нашими партнерами всеми этапами этой работы - от этапа разработки целевых показателей, от выстраивания системы управления до тех наработок, которые есть по каждому из проектов - организационных, технологических, - до сотрудничества в их реализации как на территории России, так и реализации аналогичных проектов на территории Узбекистана. Такой вот комплексный проект мы сейчас как раз пилотируем. Надеюсь, к концу года у нас будет готово уже по всем национальным проектам с Узбекистаном понятное движение", - пояснил он.

Товарооборот РФ и Узбекистана

Орешкин ожидает, что товарооборот РФ и Узбекистана в 2019 году достигнет $5,5 млрд.

"У нас очень хорошие цифры по [росту товарооборота в] 2018 году, там больше 20%. Сейчас год начался с роста порядка 10%. Но у нас в принципе ситуация в мировой торговле, как вы знаете, в этом году не самая лучшая", - сказал Орешкин, отметив, что российские власти будут делать все, чтобы этот рост поддерживать.

"Мы стремимся к двусторонней торговле, мы стремимся к тому, чтобы наращивать импорт из Узбекистана, с одной стороны. С другой стороны, работаем по проектам, связанным с поставками российского оборудования в Узбекистан очень активно. Потому что здесь есть очень большая потребность в модернизации и, например, гидроэлектростанций, и тепловых станций, и систем мелиорации - много-много того, что не делалось последние, я бы даже сказал, десятилетия в Узбекистане, сейчас пришло в не самое удовлетворительное состояние", - подчеркнул Орешкин.

По его мнению, замена изношенных систем современным российским оборудованием будет помогать экономике Узбекстина поднимать производительность и эффективность работы.

"У нас цель, которая поставлена президентами, - это выход на $10 млрд [по объему двусторонней торговли]. Понятно, что это не задача этого года. Мы сейчас находимся около где-то отметки в $5 млрд, точно должны ее преодолеть по итогам этого года, будем стремиться к тому, чтобы это было где-то $5,5 млрд", - заключил глава Минэкономразвития.

Сотрудничество РФ и США с Узбекистаном

Министр экономического развития считает, что цели сотрудничества России и США с Узбекистаном кардинально различаются. "Важно вообще понять, зачем эта встреча, зачем развиваются отношения России и Узбекистана. Сегодня я прочитал утром, было интересное заявление советника президента США [Джона] Болтона, который сказал, что среднеазиатский регион важен для США как некий такой регион между Китаем и Россией. Очень важен в том противостоянии, которое у США есть с Китаем", - сказал он.

Здесь главное отличие в том, что для России Узбекистан - это не разменная карта в геополитической игре, а партнер, подчеркнул Орешкин. "Причем партнер глубокий, партнер близкий культурно, гуманитарно, и партнер, с которым вместе можно развивать совместные проекты, развивать экономику на благо народов двух стран", - добавил он.

"Это такое большое отличие подхода России, когда мы работаем вместе, совместно, и, например, также американских партнеров, которые рассматривают тот же Узбекистан просто как один из элементов в своей колоде, насаждают некие свои стандарты, но при этом не заинтересованы в долгосрочном совместном развитии. Именно поэтому такое большое влияние уделяется этому направлению", - заявил российский министр.

Орешкин подчеркнул, что существует не так много стран, где у России есть совместные комиссии на уровне двух премьеров. Подобная комиссия есть только с Францией, Китаем и Узбекистаном.

"Узбекистан - это быстро растущая экономика, с быстро растущим населением. По нашим оценкам, она через определенное время должна стать второй экономикой по размеру на постсоветском пространстве после России. Поэтому мы здесь видим очень большой потенциал, видим большой объем проектов. И, если вы посмотрите, мы говорим не просто о торговле теми или иными товарами, мы уже говорим о глубоком сотрудничестве по каждому из направлений: от промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, культурного направления - то есть все-все-все направления, здесь сложно остановиться, потому что по каждому из направлений есть история", - заключил глава Минэкономразвития.

Представительство миграционных органов

Москва и Ташкент обсуждают возможность открытия представительства миграционных органов России на территории Узбекистана.

"Сейчас главная задача сделать этот процесс [трудовой миграции граждан Узбекистана в РФ], если кто-то хочет приехать в Россию, максимально безболезненным. Мы обсуждаем возможность создания [представительства] миграционных органов на территории Узбекистана, чтобы люди, которые по той или иной причине не смогут получить разрешение, чтоб они узнавали об этом здесь, на территории Узбекистана, не приезжали в Россию, чтобы не было этого потерянного времени и денег для людей", - сказал министр.

Он добавил, что стороны продолжают консультации по этому вопросу, "договоренности пока не достигнуты". "Главная задача - сделать этот процесс максимально безопасным и максимально удобным для людей, чтобы де-факто у нас рынок труда становился близким и в какой-то степени даже единым", - отметил глава МЭР РФ.

По словам Орешкина, приток рабочей силы из Узбекистана стал следствием в том числе провала на рынке труда РФ из-за демографической ямы 1990-х годов. "Главная задача - сделать так, чтобы этот поток не нес риски для безопасности нашей страны, чтобы это были те люди, которые действительно хотят работать ", - сказал Орешкин. Он добавил, что Москва заинтересована в повышении квалификации граждан Узбекистана, приезжающих в Россию, и для этого занимается разработкой различных образовательных проектов в этой области.

"Проекты [в сфере] образования - это одна из ключевых вещей, потому что она важна с точки зрения долгосрочного развития самого Узбекистана. Кроме того, она помогает углублять кооперацию между нашими странами", - отметил министр.

Проекты "Лукойла"

Орешкин добавил, что "Лукойл" к концу года может достичь договоренностей по участию в новых нефтегазовых проектах в Узбекистане.

"Есть ряд проектов, которые обсуждаются в нефтегазовой сфере, разные компании здесь проявляют интерес. "Лукойл", например, очень активно проявляет интерес к проектам. Здесь пока никаких финальных решений нет, дискуссии продолжаются, и, надеюсь, до конца года будем выходить на какие-то договоренности", - сказал он.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов ранее отмечал, что компания намерена продолжать инвестировать в существующие проекты в Узбекистане, геологоразведку, а также участвовать в новых проектах в стране. По его словам, компания наряду с продолжением реализации существующих проектов уже приступила к изучению документов по трем перспективным нефтегазовым блокам в Навоийской области.

В настоящее время "Лукойл" является основным стратегическим инвестором топливно-энергетической отрасли экономики Узбекистана. Его совокупные инвестиции в проекты, реализуемые в республике, составляют около $8 млрд.

Узбекские продукты

Узбекские продукты могут успешно конкурировать с турецкими по качеству и даже вытеснить их с российских прилавков, считает Орешкин.

"Я думаю, Узбекистан здесь может очень успешно конкурировать и вытеснять турецкую продукцию, которая, по моему личному мнению, чуть более низкокачественная. Я лично сам узбекские помидоры предпочитаю турецким", - сказал он.

По мнению министра, российский потребитель любит узбекскую продукцию, поэтому важно создать такие механизмы ее доставки, которые будут снижать издержки для производителей и, тем самым, приводить к снижению цен на российском рынке, вытесняя поставки из других стран, например, из Турции. "Главное - выстроить так систему поставок, чтобы и цены на свежую узбекскую продукцию на российском рынке всегда были пониже и были более доступны российским потребителям", - уверен Орешкин.

Проблемы двусторонней торговли

Министр добавил, что за последние полтора года России и Узбекистану удалось решить ряд проблем, которые мешали двусторонней торговле. В частности, проблема с поставками текстильной продукции на российский рынок уже решена. Что касается сельхозпродукции, то в этом направлении важно отследить всю цепочку поставок от "семечки до прилавка", отметил Орешкин.

"Это на самом деле проект, в который входит и наука, связанная с семеноводством, это и промышленность, потому что это удобрения, это машиностроительная продукция, это логистика, это распределительные центры, которые выстраиваются по всей цепочке. Это торговля: понятно, что российские сети здесь играют активную роль", - перечислил он.

Министр указал, что запланированное к подписанию в Узбекистане соглашение между странами по сельскому хозяйств является одним из элементов дорожной карты взаимодействия в этой области. "Дальше мы будем выходить на большой комплексный документ, который все сферы упакует в единую историю", - сказал он.

Строительство АЭС

Площадка для строительства первой атомной электростанции (АЭС) в Узбекистане по проекту Росатома выбрана. В настоящее время завершается финализации договора о строительстве станции, сообщил Орешкин.

"Сегодня здесь, в Ургенче, находится и глава Росатома, который постоянно посещает Узбекистан, держит на контроле все, что происходит с этим проектом, встречается с руководством страны. Поэтому здесь проект продвигается, выбрана площадка, сейчас заканчивается финализация договора", - сказал он.

Орешкин отметил, что ранее руководство обеих стран достигло договоренности подписать до конца года документацию, необходимую для строительства АЭС, и переходить к более активной стадии строительства.

По словам главы Минэкономразвития РФ, проект строительства АЭС в Узбекистане является одним из ключевых в сотрудничестве двух стран. "Это проект, можно сказать, с семью нулями с точки зрения стоимости его реализации, поэтому это такой самый масштабный проект", - сказал он.

В сентябре 2018 года главы правительств РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев и Абдулла Арипов подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. В соответствии с документом Росатом планирует построить комплекс из двух энергоблоков поколения "3+" с реакторными установками ВВЭР-1200.

Строительство станции планируется начать в 2022 году с привлечением кредита правительства России.

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