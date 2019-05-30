Филиалы РГИСИ откроются в Севастополе и Владивостоке

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Филиалы санкт-петербургского Российского государственного института сценических искусств появятся в Калининграде, Владивостоке, Кемерово и Севастополе, где строятся культурно-образовательные и музейные комплексы. Об этом на дискуссии "Культура как ресурс развития региона. Культурно-образовательные и музейные комплексы" в рамках Международного фестиваля музеев "Интермузей-2019" сообщила врио директора департамента науки и образования Министерства культуры Наталия Шутенко.

"Принято решение, что Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге с сильной школой подготовки не только актеров, но и специалистов второго плана, обеспечивающих работу театра, откроет свои филиалы в этих четырех городах. Эти филиалы будут дополнены теми программами подготовки, которые будут нужны для музеев и в целом для системы культурного образования в этих городах", - отметила она.

По ее словам, в городах также будут созданы филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Московской государственной академии хореографии, Высшей школы театрального и музыкального искусств. "Таким образом, в каждом из этих комплексов создаются условия для художественного воспитания детей по таким ключевым направлениям, как танец, музыка, художество", - сказала она.

Шутенко добавила, что новые комплексы будут сотрудничать и с университетами, уже работающими в этих городах. В том числе с Дальневосточным государственным институтом искусств, Кемеровским государственным институтом культуры и Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. В рамках проекта, осуществляемого фондом "Национальное культурное наследие", будут созданы новые пространства Большого театра в Калининграде, Мариинского театра во Владивостоке и в Кемерово, Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея и музея народов Востока.

Создание в регионах России культурных кластеров - одно из приоритетных направлений в указе "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Предполагается, что кластеры будут включать в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут представить свои экспозиции.

Главное музейное событие года - "Интермузей-2019" - проходит с 30 мая по 2 июня. Ежегодно фестиваль объединяет несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего форума звучит как "Диалог профессионалов". Помимо многочисленных событий деловой программы, посетителей "Интермузея-2019" ждут сотни культурных и детских мероприятий, а также театральная программа. Учредитель и организатор фестиваля - Министерство культуры Российской Федерации. Агентство ТАСС - генеральный медиапартнер фестиваля.