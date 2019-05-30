Щеголев: особенности регионов учтут при реализации нацпроекта "Демография" в ЦФО

ТУЛА, 30 мая. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) должны включать в областные программы нацпроекта "Демография" меры поддержки, учитывающие социальные и экономические особенности на местах, сообщил в четверг на выездном совещании в Туле по вопросам реализации национального проекта полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев.

"Важно понимать, что региональные проекты не должны быть просто калькой с федерального проекта, в котором перечислены общие рамочные меры. В регионах они могут работать по-разному. Необходимо реализовывать те меры, которые будут учитывать социальные и экономические особенности региона", - сказал Щеголев.

Как отметил в ходе совещания полпред, за последние 19 лет численность жителей регионов ЦФО без учета Москвы и Московской области сократилась почти на 15% или 3,3 млн человек. В некоторых субъектах этот показатель выше. Так, в Тульской области с 1990 года число жителей сократилось на 20%.

По мнению полномочного представителя президента в округе, причинами демографического кризиса, которые стоит учитывать при разработке новых материальных и нематериальных мер поддержки, стали низкая доля многодетных семей и сокращение числа женщин репродуктивного возраста.

Говоря о примере Тульской области, которая является самым возрастным регионом России, губернатор Алексей Дюмин отметил, что для улучшения ситуации и увеличения демографического потенциала уже в 2019 году область приступила к реализации проектов по созданию центров общественного здоровья, новой модели центров занятости и внедрению системы долговременного ухода.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Всего на реализацию нацпроекта планируется направить 3 трлн 105,2 млрд рублей.