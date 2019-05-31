Компьютеры челябинских чиновников к 2021 году переведут на отечественное ПО

ЧЕЛЯБИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Доля оснащенных отечественным программным обеспечением (ПО) компьютеров в органах власти Челябинской области к 2021 году будет увеличена более чем в пять с половиной раз, до 90% в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Об этом на IX всероссийском форуме "Информационное общество - 2019", который проходит в областном центре, сообщил первый заместитель руководителя региона Виктор Мамин.

По официальным данным, в Челябинской области по состоянию на 2018 год в органах власти отечественным программным обеспечением оснащено только 16% персональных компьютеров (в 2016 году - 0%).

"В национальной программе "Цифровая экономика" внедрение новейших технологий во все сферы общественной жизни неразрывно связано с усилением информационной безопасности. К 2021 году не менее 90% компьютеров пользователей в органах власти Челябинской области должны быть оснащены отечественным программным обеспечением. Допускается, что на 10% узкоспециализированных рабочих мест сохранится зарубежное программное обеспечение, но при условии, если на рынке отсутствует отечественный аналог", - сказал Мамин во время пленарного заседания.

По словам чиновника, одним из первых шагов к замещению иностранного программного обеспечения в органах власти региона стала покупка в 2017 году 1,5 тыс. компьютеров с предустановленной отечественной операционной системой и программным обеспечением для областного управления социальной защиты. В прошлом году осуществлен перевод на отечественную операционную систему рабочих мест в ряде областных министерств и государственном комитете по делам архивов.

IX всероссийский форум "Информационное общество - 2019" открыли в Челябинске 31 мая. На нем представители органов государственной власти и ведущие производители программного обеспечения и системные интеграторы РФ и УрФО обсуждают актуальные направления развития отрасли информационных технологий.