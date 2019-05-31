Мутко заявил, что бюджет нацпроектов на ближайшие три года будет утвержден в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Проекты бюджетов национальных проектов на ближайшие три года будут пересмотрены и утверждены в 2019 году при внесении изменений. Об этом сообщил в пятницу заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Воронеже.

"Уже к этому бюджету 2019 [года] мы предложим в качестве поправок, распишем бюджет на ближайшую трехлетку по всем национальным проектам. Нам нужно по всем проектам на три года посмотреть цели, задачи и, конечно, подписать", - сказал он.

Мутко подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы регионы к 2020 году могли проводить торги, не дожидаясь принятия региональных бюджетов. Также такая мера позволит четче видеть перспективу и принимать решения о распределении средств.

Во исполнение майского указа 2018 года президента России Владимира Путина были разработаны нацпроекты в 12 сферах: демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.