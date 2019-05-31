Мутко обратил внимание властей Воронежской области на низкий коэффициент рождаемости

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Коэффициент рождаемости в Воронежской области в настоящее время находится на уровне ниже среднероссийского, властям региона необходимо акцентировать внимание на повышении этого показателя. Об этом на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Воронеже сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

Ранее в докладе НИУ ВШЭ со ссылкой на Росстат сообщалось, что ситуация в области рождаемости сильно дифференцирована по регионам России. В 2017 году региональный разброс в величине суммарного коэффициента рождаемости составил 2,6 раза.

"Заметна разница сегодня в уровнях смертности и рождаемости [в регионе] - это один из показателей социально-экономического развития, это одна из целей, которые вы ставите - почти в 1,5 раза коэффициент рождаемости ниже общероссийского. <…> Конечно, надо этим серьезно заниматься", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что по итогам 2018 года регион занял 12 место в стране по уровню своего социально-экономического развития. "В целом Воронежская область неплохие темпы развития набрала. Мы смотрим - за январь-март этого год промышленное производство выросло на 4,8%. <…> Мы сейчас обсуждали бюджет - неплохо наполняется бюджет, до 6 млрд сейчас есть профицит", - добавил Мутко.