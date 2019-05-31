Мутко предложил софинансировать замену лифтов в жилых домах за счет региональных бюджетов

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Замена изношенных лифтов в жилых домах должна софинансироваться из региональных бюджетов, в случае если в регионе установлен невысокий тариф на капитальный ремонт многоквартирных домов. Об этом на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

"Нужно обратить серьезное внимание на лифтовое хозяйство, здесь очень большой износ лифтов по [Воронежской] области, мы и в целом по стране это видим. Сегодня финансирование из регионального бюджета тоже должно быть, только за деньги людей мы капитально не отремонтируем. Собираемость в фонд очень неплохая, у вас сегодня один из самых низких по стране тарифов - 6 рублей за 1 кв м, в целом по стране эта цифра повыше, в этом случае ее нужно докапитализировать", - сказал Мутко.

Он отметил, что все графики ремонта домов должны быть размещены в сети Интернет и доступны для граждан.