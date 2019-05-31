Мусорный полигон Урупского ГОК рекультивируют в КЧР к концу 2021 года

ЧЕРКЕССК, 31 мая. /ТАСС/. Хвостохранилище Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Карачаево-Черкесской Республике будет ликвидировано до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Экология". Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник отдела экологической экспертизы и нормирования управления охраны окружающей среды и водных ресурсов республики Яна Лызина.

По ее словам, рекультивация хвостохранилища запущена в рамках федерального проекта "Чистая страна", на проект будет выделено 710 млн рублей. Полигон, расположенный у поймы реки Богачуха в Урупском районе, был закрыт в 1997 году. Он считается объектом накопленного вреда с категорией "чрезвычайно опасная", так как отходы предприятия загрязняли атмосферу и воду, в "хвостах" были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации цинка, меди, свинца и мышьяка. На сегодняшний день на территории полигона находится 6,3 млн кубометров промышленных отходов.

"Работы ведутся около месяца. Соглашением установлено два показателя: количество людей, качество жизни которых улучшится, составляет 16 тыс., будет рекультивировано и вовлечено в сельхозоборот 56 га. Срок реализации проекта - три года, работа будет проводиться в четыре этапа", - отметила Лызина. Ранее сообщалось, что в 2019 году начнется финансирование первого этапа проекта.

Первые объекты горно-обогатительного комбината, построенного для добычи и обогащения медно-колчеданной руды Урупского месторождения, - Власенчихинский карьер, обогатительная фабрика и разведочно-эксплуатационная шахта были введены в эксплуатацию в 1968 году, а Урупский подземный рудник сдан в 1971 году. Первая очередь хвостохранилища использовалась с 1968 по 1997 год.

В нацпроект "Экология" входят подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.