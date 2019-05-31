В Северном федеральном университете обсудят создание арктического НОЦ

ТАСС, 1 июня. Участники расширенного заседания попечительского совета Северного федерального университета 1 июня обсудят планы создания в Архангельске научно-образовательного центра (НОЦ) "Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования".

Заседание пройдет под руководством главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который является председателем совета. В нем также примут участие первый замглавы Минобрнауки РФ Григорий Трубников и директор департамента экономической политики министерства Андрей Зарубин.

"Направления деятельности арктического НОЦ связаны с исследованиями и разработками для предприятий судостроения и судоремонта, имеющих масштабное производство в регионе как в гражданской, так и военной сфере. Это весь комплекс работ, связанных с добычей и транспортировкой полезных ископаемых на арктическом шельфе, начиная от оценки экологических рисков, разработки и использования технологий глубоководных работ, подготовки морской арктической техники, добывающих комплексов", - рассказала ректор Северного федерального университета Елена Кудряшова, чьи слова привели в пресс-службе вуза.

Над созданием в Архангельской области научно-образовательного центра университет работает с 2018 года вместе с властями, индустриальными и научными партнерами. "В сферу перспективных направлений НОЦ включены задачи транспортной логистики для оптимизации доставки грузов различного назначения по Северному морскому пути в интересах добывающих компаний, Министерства обороны РФ. Для решения широкого круга комплексных задач невозможно обойтись без исследования медицинских, физиологических, социальных, психологических аспектов обеспечения безопасных, комфортных условий для освоения и развития Арктики", - отметила Кудряшова.

Заинтересованность в создании арктического научно-образовательного центра, который будет разрабатывать новые материалы и технологии, развивать методы исследования в высоких широтах, выразили ведущие образовательные, научные организации и предприятия, работающие в Арктике.

Создание в России научно-образовательных центров мирового уровня проходит в рамках федерального проекта "Развитие научной и научно-производственной кооперации" нацпроекта "Наука". В ближайшие три года в регионах страны должны появиться 15 таких центров. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.