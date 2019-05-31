На форуме по реализации нацпроектов в Нальчике обсудят развитие Северного Кавказа

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, открывается 1 июня в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ).

"1-3 июня в КБГУ будет проходить первый Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию. Организаторами форума выступили правительство республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и КБГУ. Мы планируем обсудить с ведущими федеральными экспертами - с приглашением общественности и представителей власти - возможности объединения усилий в выполнении важнейшего для страны указа президента РФ Владимира Путина", - сообщил ТАСС ректор вуза Юрий Альтудов.

По данным пресс-службы КБГУ, мероприятие посетят более 25 спикеров и экспертов, а также около 500 участников со всей страны. На форум приглашены председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, гендиректор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Вячеслав Фетисов.

Темы дискуссий

1 июня участники обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа. "Полезным будет и разговор о территориальном планировании и деурбанизации территорий как основы осуществления национальных проектов и устойчивого развития. Много полезного можно почерпнуть и из выступлений представителей Минстроя и экспертов в этой отрасли", - добавил Альтудов, отметив, что также планируется рассмотреть вопросы развития малого и среднего предпринимательства.

Во второй день запланирована поездка на одно из ведущих предприятий республики - Эльбрусский высокогорный биоресурсный комплекс, где разводят осетровых. "На пленарной сессии обсудим развитие горных территорий, поговорим о проблемах экологии горных территорий, о безопасности, снижении рисков стихийных бедствий, чрезвычайной помощи и защите систем бассейнов Каспийского и Азовского морей", - пояснил ректор вуза.

В третий день участникам предложат обратить внимание на темы ликвидации очагов экологического ущерба, сохранения исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия. Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии и внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Реализация нацпроектов

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн, из республиканского - 128,4 млн.