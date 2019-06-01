Около 1,5 тыс. детей пошли в новые детсады в Перми, построенные по нацпроекту

ПЕРМЬ, 1 июня. /ТАСС/. Около 1,5 тыс. детей пошли в восемь новых детских садов, которые построили в Пермском крае в рамках региональной программы "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", вошедшей в 2019 году в нацпроект "Демография". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня в деревне Кондратово Пермского края открыли новый детский сад на 350 мест, он стал восьмым учреждением дошкольного образования, которые построили за последние два года в рамках региональной программы, которая вошла в нацпроект. Таким образом, на сегодняшний день около 1,5 тыс. дошколят пошли в новые детские сады", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, на строительство детского сада в Кондратово было направлено 258 млн рублей, из них 144 млн рублей из федерального бюджета, остальные средства - из краевого и муниципального бюджетов. Всего в период с 2019 по 2021 года в Пермском крае построят 25 детских садов, 14 из них откроют в 2019 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.