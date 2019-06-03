Минстрой и Минтруд запустили конкурс на лучший проект дома для проживания пожилых людей

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минстрой и Минтруд России в понедельник дали старт архитектурного конкурса на лучший проект стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан. Заявки на участие принимаются до 17 июня, сообщила пресс-служба Минтруда.

"Стартовал прием конкурсных работ на архитектурный конкурс лучшего концептуального проекта стационарных организаций социального обслуживания пожилых граждан. Организаторами конкурса выступают Минстрой России и Минтруд России. Прием портфолио <…> будет осуществляться через сайт конкурса www.sbc2019.ru до 17 июня", - отмечается в сообщении. В конкурсе могут принять участие как российские, так и зарубежные архитекторы, творческие архитектурные мастерские и проектные институты.

"Главная цель конкурса - выбор лучших архитектурных, эффективных проектных предложений для постоянного проживания пожилых граждан с применением лучшего мирового опыта, на основе которых будут предложены современные нормативные требования при их проектировании. Торжественная церемония объявления победителей конкурса состоится в сентябре текущего года", - сообщили в пресс-службе Минтруда.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей.