Глава Забайкалья заявил о сорванных сроках заключения контрактов по нацпроектам

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на оперативном совещании с региональными чиновниками заявил об отставании края в реализации национальных проектов. Власти заключили только 26% контрактов на проведение требуемых мероприятий, сообщила пресс-служба главы региона.

"Начало лета, а у нас заключено контрактов только на 26%, это совершенно недопустимая ситуация. По факту - сорвана заявочная и контрактная кампании, поэтому сейчас оперативно нужно разбираться со всеми проблемами. Забайкальский край впервые получает такие огромные суммы для улучшения социально-экономического положения. Наша задача - сосредоточиться на выполнении финансовых мероприятий этого года", - цитирует его пресс-служба.

По данным и. о. первого вице-премьера края Евгения Орачевского на 31 мая в рамках предоставляемой региону "дальневосточной субсидии" заключено лишь 50 контрактов из 604. "По национальным проектам заключено 164 контракта на сумму 1,8 млрд рублей, что составляет 26% от суммы финансирования на этот год. По тем объектам, по которым есть нарушения по срокам, информации достаточно, мы проводили совещания, будем продолжать работу на текущей неделе и следующей, чтобы организационный этап, связанный с размещением всех необходимых конкурсных процедур, стартовал как можно скорее", - приводятся его слова в сообщении.

Ранее Осипов неоднократно отмечал, что виновные в срывах сроков реализации нацпроектов понесут персональную ответственность.

Забайкальский край участвует в 11 национальных проектах, кроме "Науки". В регионе запланировано строительство и реконструкция 146 объектов, приобретение 135 единиц оборудования. До 2021 года в крае финансирование мероприятий нацпроектов запланировано на сумму 22,8 млрд рублей.

Паспорта нацпроектов в 12 сферах - демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт - были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Общий бюджет нацпроектов до 2024 года составит 25,7 трлн рублей.