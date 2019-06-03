Власти Севастополя ведут переговоры о создании НОЦ с Росатомом, Ростехом и ОСК

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Севастопольский госуниверситет планирует участвовать в первом конкурсе на право создать научно-образовательный центр (НОЦ), переговоры о партнерстве ведутся с такими крупными организациями, как Росатом, Ростех и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), сообщил журналистам губернатор Дмитрий Овсянников.

Ранее сообщалось, что руководство СевГУ рассчитывает на создание на базе вуза одного из 15 научно-образовательных центров в рамках национального проекта "Наука". Его профилем предлагалось сделать изучение моря и прибрежных зон. Овсянников обращался к федеральным властям с просьбой создать НОЦ в Севастополе.

"Мы ведем переговоры [о создании НОЦ] с индустриальными партнерами: Росатом, Ростех, ОСК, Россети. Развиваются новые кафедры, новые специальности, идет набор по новым специальностям магистратуры и бакалавриата. Сегодня мы готовимся по тем направлениям, прежде всего, где у нас есть наукоемкие заделы. Мне кажется, мы должны подготовиться и защитить право Севастополя быть следующим городом, где будет создаваться научно-образовательный центр на базе вуза", - сказал Овсянников, рассказывая о подготовке СевГУ к участию в конкурсе на право создания НОЦ, который запланирован на март 2020 года.

Губернатор подчеркнул, что создание НОЦ пойдет на пользу не только самому вузу, но и городу в целом, так как предприятия-партнеры СевГУ получат новые возможности для развития. Например, в их число может войти "Севморзавод", который после 2014 года стал структурой ОСК в Севастополе и сейчас является одним из крупных промпредприятий города. Совместно с другим потенциальным промпартнером, Росатомом, правительство Севастополя планирует реализовать проект по развитию ядерной медицины.

Ректор СевГУ Владимир Нечаев рассказал, что в понедельник в вузе началась стратегическая сессия, на которой обсуждаются принципы создания научно-образовательного центра и должны быть определены главные векторы его работы. Сейчас обсуждаются различные варианты: морские исследования и разработки для судостроения, беспилотные технологии, микроэлектроника, интернет вещей, проекты в сфере биологии - в том числе, по развитию виноделия и виноградарства.

О нацпроекте

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.