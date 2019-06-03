Медведев проведет совещания по паспортам нацпроектов и концепции КоАП

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет во вторник заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания утвердят паспорт транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и паспорт национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", а также обсудят вопросы разработки национального проекта "Атомная наука, техника и технологии".

В заседании примут участие первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Константин Чуйченко, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Виталий Мутко, Юрий Борисов, министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр экономического развития Максим Орешкин, генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, а также председатель государственной корпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов.

В начале мая Алексей Лихачев на встрече с Дмитрием Медведевым предложил создать нацпроект для развития ядерных технологий. Премьер согласился, но уточнил, что говорить стоит не об отдельном проекте, а об элементе нацпроекта "Наука".

Концепция нового КоАП

Также в этот день глава правительства проведет совещание о концепции нового Кодекса РФ об административных правонарушениях. В нем примут участие вице-премьер Константин Чуйченко, помощник президента России - начальник государственно-правового управления главы государства Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Ранее глава кабмина поручал подготовить концепцию нового кодекса до 1 июня. Эту работу поручено было провести Минюсту России совместно с Минэкономразвития России и с участием заинтересованных органов государственной власти и экспертных организаций "с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности". Координация работы была поручена вице-премьеру - руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко.