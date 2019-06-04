Казначейство предлагает создать единый реестр документов МСП для участия в закупках

МОСКВА, 4 июня. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова/. Создание единого реестра постоянных документов, которые в обязательном порядке должны присылать малые и средние компании для участия в закупках, позволило бы в разы упростить доступ к закупочным процедурам. Об этом заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе сообщила порталу "Будущее России. Национальные проекты" , оператором которого является ТАСС.

Ранее стало известно, что компании с госучастием перейдут на формирование трехлетних планов закупок, чтобы малому бизнесу было проще планировать свое участие.

"Нужно оптимизировать [закупочные] процедуры. К примеру, подачу заявки [на участие в тендере] и включение всех документов, связанных с допуском участников [на тендер], объединить в единый реестр [с возможностью сохранения постоянных данных для участия в закупках], чтобы предпринимателю каждый раз заново не подавать пакет документов о своей организации, который запрашивается на каждой закупке для участия. Думаю, если мы это сделаем, то даже без увеличения квоты на закупки по малому бизнесу мы достигнем этой цифры (5 трлн рублей к 2024 году - прим. ТАСС)", - сказала Катамадзе в ответ на вопрос портала о механизмах упрощения доступа малого бизнеса к закупкам.

Согласно национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", размер госзакупкок у малого и среднего бизнеса должен вырасти с 3 трлн рублей в 2018 году до 5 трлн рублей в 2024 году.