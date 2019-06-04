Акимов не видит рисков в привлечении финансирования для проектов магистрального плана

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Вице-премьер России Максим Акимов не видит рисков с точки зрения привлечения финансирования для реализации комплексного плана развития магистральной инфраструктуры в ближайшие шесть лет. Об этом он заявил в интервью газете "Ведомости".

"Больших рисков нет - мы не собираемся привлекать большие деньги, не считая концессий в автодорогах с капитальным грантом со стороны государства, а также строительства [инфраструктуры] высокоскоростного железнодорожного движения", - сказал Акимов, отвечая на вопрос о проектах, которые могут быть осуществлены в первую очередь, если не удастся привлечь необходимые частные средства в размере более 3 трлн рублей.

"Все, что касается федеральной инфраструктуры - аэродромов, мостов, обходов городов, строительства дороги Европа - Западный Китай (ЕЗК), автодорожной части плана и проекта Северного морского пути, - эти проекты мы не можем не завершить. Не можем отменить строительство ледокольного флота, создание навигационной инфраструктуры, мощностей, обслуживающих перевалку сжиженного природного газа", - добавил Акимов. Иначе, по его словам, Россия может потерять рынки, прежде всего Юго-Восточной Азии.

"Может не хватить строительных ресурсов, но больших рисков с точки зрения привлечения финансирования нет. На ЕЗК мы частные деньги точно найдем и даже пересчитаем финансовую модель, чтобы оставшиеся деньги бюджета перекинуть на другие проекты", - отметил он.

Говоря о том, есть ли интерес со стороны частных инвесторов к проектам из комплексного плана, Акимов сообщил, что уже ведется обсуждение некоторых из них с инвесторами. "Мы обсуждаем конкретные проекты с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ, Газпромбанком, УК "Лидер", со всеми крупными игроками. Все финансирование комплексного плана сдвинуто на 2021-2024 годы, время для обсуждения участия частного капитала есть", - сказал он.

Акимов также выразил мнение, что 6 трлн рублей, которые составляют общую стоимость комплексного плана развития магистральной инфраструктуры, не хватит на инфраструктурный прорыв. "Это самый минимум для страны с инфраструктурным дефицитом. Риски не в деньгах, а в том, что мы направили значительные ресурсы в мощности по перевалке и экспорту угля, а этот рынок очень волатильный. При неблагоприятной конъюнктуре частные партнеры начнут отказываться от проектов, в которых сосредоточен примерно 1 трлн рублей", - заявил он.

Нацпроекты

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.