Первый в России проект социального воздействия стартует в июне 2019 года

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый проект, финансирование которого будет осуществляться с использованием нового для России инструмента - облигаций социального воздействия (Social impact bonds, SIB), начнется в июне этого года. А до 2024 года с помощью нового финансового инструмента могут быть профинансированы не менее 10 проектов, в том числе входящих в нацпроекты, с привлечением средств частных инвесторов до 2 млрд рублей. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого выступает ТАСС, сообщила зампред ВЭБ.РФ Светлана Ячевская.

"Первый проект социального воздействия стартует в июне 2019 года, это проект в сфере образования в Республике Саха (Якутия), он направлен на рост качества общего образования Республики Саха, повышение конкурентоспособности человеческого капитала и трансформацию организационно-управленческих механизмов общего образования, обеспечивающих управляемый рост качества образования ", - сказала она.

В проекте будут участвовать около 5 тыс. учащихся школ муниципального района Хангаласский улус, 28 школ, в том числе восемь малокомплектных и три малочисленных. Срок реализации проекта составляет три года, а объем привлекаемых инвестиций - 60 млн рублей. Организатор и инвестор проекта - Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона (структура ВЭБ.РФ), а непосредственным исполнителем - Высшая школа экономики. По результатам реализации проекта выработанные подходы и методики могут быть распространены на территории всей Якутии и в других регионах. Так, по оценке ВЭБ.РФ, в долгосрочной перспективе при масштабировании образовательного проекта в Якутии может быть перераспределено более 700 млн рублей ежегодно для направления этих средств на повышение качества общего образования.

Особенность инструмента в России

Инструмент привлечения финансирования в проекты социального воздействия в России несколько отличается от мировой практики. "При внедрении механизма SIB, который содержит слово "облигация", сам инструмент выпуска облигаций не используется, но сохраняется подход отложенного обязательства государства. Поэтому в России проектам SIB было дано название "проекты социального воздействия", что в большей мере отражает их суть", - пояснила Ячевская.

Смысл использования такого рода механизма заключается в том, что проекты в социальной сфере реализуются за счет средств частных инвесторов. После достижения социально значимого эффекта от реализации проекта (повышения качества социальных услуг, снижения их себестоимости) государство возвращает инвестору вложенные средства и выплачивает вознаграждение. При этом опыт, который был получен от реализации проекта может масштабироваться, в результате чего качество услуг будет повышаться и на других территориях.

Первый в мире подобный проект был запущен в 2010 году в Великобритании. На начало 2019 года были запущены 134 проекта SIB с общим объемом инвестиций около $370 млн (в среднем около $3 млн на один проект).

"Проекты социального воздействия при масштабировании лучшей практики могут в значительной степени повысить эффективность и результативность затрат государства на выполнение задач в соответствующей отрасли социальной сферы. Таким образом, объем рынка проектов социального воздействия как такового не имеет смысла оценивать, так как, во-первых, он будет небольшим, во-вторых, каждый проект является в достаточной степени уникальным, и в-третьих, имеет смысл оценивать проекты социального воздействия по их эффекту от масштабирования, а это уже многомиллиардные затраты нашего государства на отдельные направления отраслей социальной сферы", - указала зампред ВЭБ.РФ.