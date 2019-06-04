"Росатом" готов профинансировать 51% нового атомного нацпроекта

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" готова профинансировать 51% нового национального проекта по развитию ядерных технологий. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев после президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Наше предложение - 51%", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он также отметил, что создание проекта по развитию ядерных технологий ранее было одобрено.

Во вторник под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева состоялось заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что на заседании президиума совета должны были обсудить вопросы в том числе разработки национального проекта "Атомная наука, техника и технологии".

Лихачев в мае этого года на встрече с Медведевым предложил создать нацпроект для развития ядерных технологий - "Атомная наука, техника и технологии". Глава Росатома отметил, что речь идет о закреплении нынешнего положения Росатома на международных рынках, а также о работе по упрочению этого лидерства в 2030-2040 годах и добавил, что видит три аспекта работы: научный, промышленный и аспект, связанный с поддержкой высокотехнологичного экспорта.

Премьер согласился, но уточнил, что говорить стоит не об отдельном проекте, а об элементе нацпроекта "Наука".