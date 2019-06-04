Беглов: наработки создателей автопилота для беспилотников стоит внедрять в "Умном городе"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил использовать разработки АО "НПП "Радар ммс" (Петербург) при создании "Умного города". Об этом он сообщил в ходе встречи с работниками предприятия.

"НПП "Радар ммс" - один из мировых лидеров в области создания радиоэлектронных систем и комплексов специального и гражданского назначения, точного приборостроения, специального программного обеспечения. В том числе компания в 2018 году завершила разработку интеллектуального автопилота, который позволяет беспилотникам работать "в стае", а также полностью в автоматическом режиме, без оператора на земле.

"Ваше предприятие известно не только в России, но и в мире. Вы начали переходить на гражданскую продукцию. Мы готовы использовать ее (в развитии "Умного города" - прим. ТАСС). Если мы закупаем у предприятий наших оборудование, то получаем дополнительные налоги в наш бюджет", - сказал врио губернатора.

Руководство предприятия, присутствовавшее на встрече, подтвердило готовность участвовать в подобной программе. Что касается разработок компании в сфере цифрового ЖКХ, то она готова поставлять теплорегуляторы (они уже производятся), позволяющие анализировать и управлять теплоснабжением многоквартирных домов и оперативно передавать телеметрические данные посредством новейшего протокола обмена данными LoRa, радиоэлектронные счетные модули для индивидуальных счетчиков горячей и холодной воды с передачей данных по протоколу LoRa. Использование таких систем позволяет экономить потребление тепла на 22-35% ежегодно.

Также в этом году "Радар ммс" планирует представить рынку комплексную систему контроля загазованности по метану для многоквартирных жилых домов. Она позволяет оповестить о высокой концентрации бытового газа в квартире аварийно-диспетчерскую службу, а также автоматически перекрыть подачу газа к газовому оборудованию, открыть аварийные вентиляционные люки или включить дополнительную вентиляцию.

Кроме того, "Радар ммс" разрабатывает специализированные решения в области технологий радиочастотной идентификации - RFID, которые используются в развитии интернета вещей.