Первый в России автопробег мусоровозов пройдет в сентябре

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый в России автопробег коммунальной техники пройдет с 5 по 17 сентября 2019 года по маршруту Москва - Краснодар через Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород и Ростов-на-Дону. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организатора пробега - ассоциации "Чистая страна".

Автопробег проводится совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ в поддержку нацпроекта "Экология", а также реформы отрасли обращения с отходами, отметили в ассоциации.

"У нас поедут из Москвы три мусоровоза, к ним будет в каждом городе подключаться техника, которая куплена региональными операторами", - сказал директор ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.

По его словам, в каждом из городов, через который будет проходить автоколонна, будет организован плоггинг - забег, участники которого собирают мусор. "Губернаторы, первые лица городов, думаю, побегут с волонтерами вместе", - отметил он.

Кроме того, в рамках проекта в каждом регионе пройдут выставки техники, предназначенной для отрасли обращения с отходами, и круглые столы по актуальным для отрасли и региона вопросам.

Нацпроект "Экология" разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).