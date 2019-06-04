Цифровая платформа для центров опережающей подготовки должна появиться в октябре

ТОМСК, 4 июня. /ТАСС/. Единая цифровая платформа для центров опережающей подготовки (ЦОП) должна появиться к единому дню открытия первых 14 ЦОПов в октябре 2019 года. Ее пользователи смогут проходить тесты на профпригодность и профориентацию, а также получать информацию об услугах центров и записываться на их программы подготовки, сообщила ТАСС заместитель генерального директора по подготовке кадров Союза WorldSkills Russia Светлана Крайчинская.

По ее словам, представить свое видение платформы в Томске собрались представители пилотных центров опережающего подготовки из 14 субъектов РФ, вошедших в федеральный проект "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование". В этих регионах центры должны открыться в 2019 году.

"Мы обсуждаем создание цифровой информационной платформы, которая обеспечивает деятельность этих ЦОПов, у нас этап подготовки технического задания. Главная задача была договориться всем и сформировать общее понимание, как на первом этапе создавать эту платформу. У нас будет в октябре единый день открытия всех центров по стране, и к тому времени очень важно, чтобы первая версия платформы уже заработала", - сказала она.

По ее словам, пользователи платформы смогут получить информацию обо всех программах подготовки, которую будут обеспечивать центры для разных групп населения: школьников, студентов, взрослых людей, работодателей. Посредством платформы люди смогут записываться на программу подготовки по понравившейся компетенции, а также проходить тесты, чтобы определить уровень своей квалификации и получать профориентационные консультации от психологов.

Она пояснила, что центры при помощи платформы будут обучать всех желающих нужным в регионах компетенциям WorldSkills из обширного перечня, куда входят 115 дисциплин движения. В качестве методик планируется использовать программы, по которым готовят призеров международной олимпиады WorldSkills.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, реализуемое в РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.