Минприроды: жизнь более миллиона россиян улучшится после ликвидации свалок в 2019 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 4 июня. /ТАСС/. Ликвидация до конца 2019 года в России 16 городских свалок и 17 экологически опасных объектов позволит улучшить качество жизни около 1,1 млн человек. Об этом журналистам заявила на международной выставке "ВэйстТэк" замглавы проектного офиса национального проекта "Экология" Минприроды Татьяна Полянская.

"Работы на 33 объектах будут завершены в этом году, в том числе до конца 2019 года будет ликвидировано 16 свалок, выявленных на 1 января 2018 года в границах городов, и 17 объектов накопленного экологического ущерба", - сказала Полянская.

По данным проектного офиса, общая численность населения, качество жизни которого улучшится, составит 1,112 млн человек. Кроме того, общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, на конец 2019 года составит более 292 га.

Как пояснила Полянская ТАСС, улучшение качества жизни почувствуют жители близлежащих к свалкам районов. "Если мы эти свалки отрекультивируем в соответствии с действующими нормами законодательства, закроем правильными укрывными материалами и ликвидируем тот вред, который они наносят окружающей территории, качество жизни в городе [размещения свалок] улучшится", - сказала Полянская.

Как сообщалось ранее, будут рекультивированы свалки и опасные объекты в восьми регионах: Брянской, Московской, Смоленской и Волгоградской областях, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне.

С 1 января в России стартовала реформа отрасли обращения с твердыми коммунальным отходами. Ее целевые показатели заложены в нацпроект "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. В него входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4,41 трлн рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).