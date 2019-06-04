Около 1,5 млн пенсионеров в России прошли обучение компьютерной грамотности за 10 лет

КИРОВ, 4 июня. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн граждан старшего поколения прошли обучение компьютерной грамотности в России за 10 лет. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов на церемонии открытия IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров в Кирове.

"Мы много лет участвуем в программе по обучению компьютерной грамотности. Последние несколько лет мы софинансировали программы субъектов России и направляли деньги Пенсионного фонда, всего 145 млн рублей. Всего 1,5 млн [человек] за 10 лет обучили", - сказал Дроздов.

Он отметил, что обучение компьютерной грамотности граждан старшего возраста - одна из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

"Одной из целей нацпроекта является увеличение продолжительности жизни, но нас интересует именно продолжительность активной жизни. Знание компьютера, новые навыки как раз эту активность и дают, знание компьютера - это новое качество жизни. Причем если раньше мы учили общаться [в интернете], то сейчас [пенсионеры учатся получать в электронном виде] государственные услуги", - сказал Дроздов на открытии.

В Кировской области обучение пенсионеров компьютерной грамотности организовано в рамках регионального проекта "Волонтеры информационного общества", занятия проходят на 33 образовательных площадках, в том числе на базе центров "Мои документы". По данным правительства Кировской области, за время работы проекта с 2013 года обучение компьютерной грамотности прошли более 122 тыс. жителей региона.

Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров - крупнейшие в России и мире компьютерные соревнования среди старшего поколения. Чемпионат проводится с 2011 года с целью популяризации компьютерного обучения и освоения IT-технологий среди людей старшей возраста. Организаторами чемпионата в 2019 году выступают Союз пенсионеров России и правительство Кировской области при поддержке Минтруда России и Пенсионного фонда РФ. В чемпионате, который проходит в Кирове с 4 по 6 июня, участвуют представители 73 регионов России, а также команды из Армении, Белоруссии, Германии, Дании, Италии, Литвы и Финляндии.