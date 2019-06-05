Три новых детских сада откроют в этом году в Приморье по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Приморского края в этом году откроют три новых детских сада на средства нацпроекта "Демография", сообщается в среду на официальном сайте краевой администрации.

"К реализации трех мероприятий по нацпроекту "Демография" в Приморье уже приступили. Это строительство детского сада "Кораблик" на 55 мест в Партизанском районе, который будет сдан в этом году, и двух учреждений в микрорайоне Патрокл Владивостока. Речь идет о местах для детей до трех лет", - говорится в опубликованном сообщении.

В настоящее время в Приморье детские сады посещают почти 90 тыс. детей. Действующей очереди в дошкольные учреждения для детей от трех до семи лет нет, для детей более раннего возраста вопрос с очередностью решен в большинстве районов края.

По федеральному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" в Приморском крае планируется 18 мероприятий в 11 муниципалитетах до 2021 года. Для этого в крае продолжается проектирование еще 15 дошкольных учреждений, что даст еще более 3 тыс. мест для детей.

Нацпроект "Демография" включает в себя пять федеральных проектов: " Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди его ключевых целей увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение суммарного коэффициента рождаемости, а также увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, и рост доли россиян, систематически занимающихся спортом, с 36,8% до 55%. Общий бюджет нацпроекта на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.