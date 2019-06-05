РФПИ планирует инвестировать в автодорожные проекты

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает инвестиции в автодорожные проекты, в том числе в строительство дальнего западного обхода Краснодара. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью газете "Коммерсантъ".

"Мы планируем инвестировать в большое количество автомобильных дорог, в том числе в строительство дальнего западного обхода Краснодара. Уже участвуем в ЦКАД-3 и ЦКАД-4. В создании транспортно-логистических центров - создали компанию ПЛТ, которая с нуля уже стала третьим оператором логистической инфраструктуры", - сказал он.

По словам главы РФПИ, в планах фонда инвестировать вместе с китайскими партнерами в контейнерные железнодорожные терминалы между Китаем и Европой.

Говоря про портовую инфраструктуру, Дмитриев отметил сотрудничество с Dubai Ports. "Есть в том числе Dubai Ports - наш партнер, который выделил нам много совместных инвестиций, имеет целый план и предложение строительства портовой инфраструктуры для использования на Северном морском пути", - заключил он.

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры был первоначально сформирован в сентябре 2018 года. Финансирование транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в РФ до 2024 года должно было составить около 6,35 трлн рублей. Из них более 3 трлн рублей - средства федерального бюджета России, около 3,3 трлн рублей планируется привлечь из внебюджетных источников, а 58,7 млрд рублей - из бюджетов субъектов России.

Транспортная часть предполагала строительство новых высокоскоростных автотрасс и железнодорожных магистралей, региональных аэропортов, морских и речных портов, развитие Северного морского пути. Однако впоследствии ряд знаковых проектов был пересмотрен. В частности, в апреле президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Проект ВСМ Москва - Казань не отменен, но пересматривается.