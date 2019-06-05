МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года.

"В соответствии с приоритетными направлениями, которые определены Стратегией экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержден план конкретных действий, установлены сроки их реализации, определены ответственные исполнители", - сообщается в среду на сайте правительства.

План включает 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения.