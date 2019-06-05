{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года

Также в план включен раздел, связанный с развитием системы эффективного обращения с отходами

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии экологической безопасности России до 2025 года.

"В соответствии с приоритетными направлениями, которые определены Стратегией экологической безопасности России на период до 2025 года, утвержден план конкретных действий, установлены сроки их реализации, определены ответственные исполнители", - сообщается в среду на сайте правительства.

План включает 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Эксперты: нацпроект "Цифровая экономика" стал наиболее интересным для иностранных СМИ
Зарубежные публикации также касались развития Арктики, новостей в сфере науки и технологий
Читать полностью