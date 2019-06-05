МЭР разработает программу повышения производительности труда для микропредприятий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития разработает специальную образовательную программу по повышению производительности труда для микропредприятий в рамках национального проекта по МСП. Об этом сообщила глава департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства МЭР Милена Арсланова в ходе дискуссии, посвященной молодежному предпринимательству, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"С таким предложением обратились к ведомству представители малого бизнеса. Они отметили, что есть нацпроект по производительности труда, но он рассчитан только на средние компании. Мы приняли решение разработать отдельную программу с акцентом на производительность труда для малого бизнеса. Для микропредприятий эта тема оказалась востребованной, и мы готовы на нее отреагировать", - сказала она.

С 2019 года власти начали реализацию нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", он рассчитан на период до 2024 года. Одними из главных его целевых показателей являются увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек к 2024 году. На реализацию нацпроекта планируется выделить 481,5 млрд рублей.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.