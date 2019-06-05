Перечень лучших вузов по подготовке кадров для экономики и соцсферы подготовят в 2019 г.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Минобрнауки объявило два конкурса на исследования по оценке и изучению потенциала российских вузов в части подготовки специалистов в социальной и экономической сферах, сообщается в среду на сайте министерства.

"[Конкурсы] направлены на изучение результатов развития российских университетов, ориентированных на подготовку кадров для субъектов Российской Федерации и организационных механизмов комплексной оценки их потенциала, - говорится в сообщении. - К концу 2019 года будет сформирован перечень университетов, включающий не менее 80 образовательных организаций высшего образования из не менее чем 40 субъектов Российской Федерации, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы и имеющих право претендовать на получение государственной поддержки".

Отмечается, что конкурсы проведут в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы (входит в нацпроект "Образование"). В ходе исследований планируется проанализировать реализацию программ развития вузов в 2017-2018 годах для оценки эффективности господдержки, а также разработать "целевую модель университетов, обеспечивающих подготовку кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы субъектов РФ".

Кроме того, Минобрнауки рассчитывает определить перечень требований к оценке потенциала университетов. Так, среди критериев - "обеспечение высокого качества подготовки кадров для базовых отраслей экономики и социальной сферы регионов, активное участие в реализации стратегической повестки их развития, параметры образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности, финансовой устойчивости".