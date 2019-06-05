Ивановский губернатор призвал чиновников прекратить отпуска ради исполнения нацпроектов

ТАСС, 5 июня. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский потребовал от глав муниципалитетов, где есть недоработки по реализации программы "Формирование комфортной городской среды", прекратить летние отпуска до тех пор, пока не будут соблюдены сроки по благоустройству дворовых территорий.

"У нас по некоторым муниципалитетам есть небольшое отставание в графике программы благоустройства (входит в нацпроект "Жилье и городская среда" - прим. ТАСС). Там, где эти случаи есть, все отпуска главам района прекратить, пока не будут сделаны объекты комфортной городской среды. Относитесь к этому серьезно, хватит пускать дело на самотек", - сказал губернатор в среду на заседании правительства региона.

Глава региона уточнил, что в текущем году по программе благоустройства будет дополнительно выделено 10 млн рублей на поддержку инициатив ТОСов (территориальное общественное самоуправление). Средства по итогам конкурсного отбора также направят на благоустройство общественных пространств.

В 2019 году по программе "Формирование комфортной городской среды" Ивановская область получит из федерального бюджета 351,3 млн рублей, из бюджета области выделят 3,7 млн рублей. В реализации программы примет участие 21 населенный пункт, планируется благоустроить 22 общественных пространства.