Северная Осетия в 2019 году направит на детское здравоохранение вдвое больше средств

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 июня. /ТАСС/. Северная Осетия направит в 2019 году на детское здравоохранение 766 млн рублей, в 2018 году эта сумма составляла порядка 400 млн рублей. Об этом сообщил министр экономического развития республики Казбек Томаев на заседании под председательством заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации Анатолия Кириенко.

"Если в прошлом году на развитие детского здравоохранения в республике направляли средства в размере порядка 400 млн рублей, то в этом году в рамках нацпроектов эта сумма составит 766 млн рублей", - сказал Томаев.

Всего, по словам министра, в этом году Северная Осетия получит 5,5 млрд рублей на реализацию основных мероприятий, предусмотренных национальными проектами. Так, более 600 млн рублей требуется на ликвидацию двух опасных хвостохранилищ - Унальского и Фиагдонского. Хвостохранилищем принято называть комплекс, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых, которые называют хвостами.

На развитие малого и среднего предпринимательства будет направлено 164 млн рублей, что почти в пять раз больше, чем в предыдущие два года.

"Нужна постоянная информация о реализации национальных проектов, важно осознавать имеющиеся или возникающие риски по всем направлениям. Риски, которые есть, нужно нивелировать в самом начале пути. Если через два года возникнет ситуация, которая будет препятствовать выходу на площадку, то будет поздно что-либо исправлять. Показатели должны быть реальными, плановыми и достижимыми", - отметил Кириенко.