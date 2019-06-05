Скворцова: нацпроекты должны дать скачок роста качества медицины в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Реализация десяти федеральных проектов, за исполнение которых отвечает Минздрав России, в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", должна способствовать скачкообразному повышению качества повышения российской медицины. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Глава Минздрава России напомнила, что в разные годы в РФ реализовывались национальные программы в области организации здравоохранения, которые тогда позволили решить конкретные задачи. Так в 2005-2006 годах осуществлялись выплаты врачам первичного звена, был обновлен парк автомобилей скорой помощи, с 2008 года реализовывалась сосудистая программа. Все эти меры позволили компенсировать несовершенные блоки системы здравоохранения, которые сформировались в 1990-е годы.

"Сейчас перед нами стоит много более глобальная проблема. Важно, что все 10 федеральных проектов не разрозненны, а они все взаимозависимы. Они переплетены в такую структуру многомерную, которая должна дать скачкообразное повышение качества российской медицины", - сказала она

Здоровье как приоритет с детства

По словам министра, так как качество медицинской помощи рассматривается вместе с различными механизмами, принципиальной задачей становится выстраивание в стране системы общественного здоровья. "И это общественное здоровье [выстраивается] на основе фактически создания системы ценностей у человека с раннего детского возраста, когда отношение к здоровью как к высшей ценности, которая человеку дана, становится абсолютным приоритетом уже в возрасте трех-четырех лет", - сказала она.

Система общественного здоровья позволит фактически изменить архитектуру всей системы здравоохранения, позволяя осуществить постепенно переход от медицины лечения больных к медицине сопровождения здоровых людей.

"Нам предстоит очень многое сделать за ближайшие два года для того, чтобы запустить это по всей стране. Новый подход на основе территориального принципа, корпоративного принципа и безусловно детских образовательно-воспитательных программ, то есть реформирования школьных и дошкольных программ. Это очень важно", - пояснила министр.

Бесплатная медпомощь каждому

Еще одним генеральным вектором в реализации нацпроекта является обеспечение всеобщего доступа к современной медицине. "Здесь у нас славная история, которая ведется с 30-х годов прошлого века: мы были первыми в мире, кто эту систему в принципе внедрил, это была система Семашко. Сейчас ясно, что совершенно другая медицина, другая биомедицина и так далее, и нам надо на современном уровне эту доступность обеспечить на основе социального равенства и права каждого на сохранение здоровья и жизни", - отметила министр.

Глава Минздрава России добавила, что это будет непростая задача, так как потребует доработки и модернизации инфраструктуры, а также формирования всех выездных форм работ медицинской службы.

"Потому что у нас особая страна, она самая большая, у нас есть огромные площади, где низкая плотность населения, очень большие расстояния от одного пункта до другого, поэтому нам нужны и профилактические мобильные комплексы, и мобильные госпитали, и санитарная авиация, причем, это должно быть на основе единой диспетчерской с тем, чтобы была отлажена маршрутизация пациентов", - уточнила Скворцова.

В решении этой задачи большую роль играет "внедрение цифровых технологий не в виде каких-то сегментарных вкраплений, а фактически оцифровка всех процессов, которые есть в системе здравоохранения и медицины".

Обучение по современным требованиям

Медицинские кадры в стране, по словам министра, на данный момент очень неоднородные. "Наша задача… создать соответствующие современной медицине требования, и мы с 2016 года шаг за шагом внедряем аккредитацию медицинских работников", - отметила Скворцова.

Минздрав также создал для врачей возможности постоянно обновлять свои профессиональные знания. В этой системе есть большое количество медицинских специалистов, а в течение трех лет все два миллиона должны быть в нее погружены. "Поскольку эта система позволяет видеть каждого врача, каждого фельдшера <...> и мы видим, сколько раз он к ней обращался, какие мобильные интерактивные модули он прошел, сертифицировала его программа, или нет", - сказала она.

"Задачи, которые перед нами стоят, очень непростые, потому что большая страна, огромная архитектоника системы здравоохранения, расстояния колоссальные между населенными пунктами, и это все усложняет", - добавила министр.

О национальных проектах

В национальный проект "Здравоохранение" входят восемь федеральных проектов, еще два федеральных проекта, исполнителями которых является Минздрав России, включены в национальный проект "Демография". В рамках реализации национальных проектов планируется снизить показатели смертности россиян в трудоспособном возрасте. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение". При этом ранее Скворцова отмечала, что сверхсмертность мужчин в трудоспособном возрасте в РФ ассоциирована с алкоголем. Программы по формированию приверженности россиян здоровому образу жизни запланированы в рамках национального проекта "Демография".

Куратором нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" является зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем нацпроекта "Здравоохранение" - министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, руководителем нацпроекта "Демография" выступает министр труда и соцзащиты Максим Топилин.