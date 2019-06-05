В Чувашии внедрят единую квитанцию для оплаты услуг всех поставщиков энергоресурсов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Власти Чувашии намерены внедрить в рамках реализации проекта "Умный город" единую квитанцию для оплаты услуг всех поставщиков энергоресурсов. Об этом сообщил ТАСС глава региона Михаил Игнатьев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Чебоксары вошли в число 15 городов-пилотов по реализации проекта "Умный город", которые первыми в России переведут жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) на "цифру". Соглашения с министерством строительства и ЖКХ были подписаны в марте на первом международном форуме "Умный город. Инструкция по применению" в Калуге.

"Мы хотим, чтобы человек заплатил по одной квитанции. Сейчас за газ - отдельная квитанция, за электроэнергию - отдельная, за обслуживание дома, вывоз твердых коммунальных отходов - другие квитанции. Наша задача - мобилизовать все в одну систему, чтобы человеку пришла одна квитанция, а потом шло расщепление по поставщикам энергоресурсов. К концу года отдельные наработанные материалы будут", - сказал Игнатьев.

Он уточнил, что работа по внедрению такой системы будет вестись поэтапно. "В течение 2019 года поэтапно мы должны войти [в эту работу] по отдельным микрорайонам и отдельным управляющим компаниям", - сказал Игнатьев.

Федеральный проект "Умный город" стартовал в России в 2018 году. Начиная с 2019 года, он реализуется в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" и нацпроекта "Жилье и городская среда". Стандарт "Умного города" является набором инструментов, направлений и технологических решений для цифровизации городской среды.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.