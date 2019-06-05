В Удмуртии в 2020 году запустят программу строительства домов для молодых семей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Программу поддержки молодых семей в части индивидуального жилищного строительства запустят в Удмуртии в 2020 году. Это позволит повысить рождаемость и достичь целевых показателей ввода жилья по нацпроекту, сообщил ТАСС в среду глава республики Александр Бречалов на ПМЭФ.

"В 2020 году мы запустим некоторые региональные программы, например, "Молодая семья", чтобы поддержать в части не только квартир, но и строительства индивидуального жилья. Это очевидно, это назрело, и до конца годы мы сформулируем эти программы, чтобы стимулировать рождаемость, и ввод 1 млн кв. м жилья к 2024 году по нацпроекту "Жилье и городская среда", - сказал он.

Бречалов поддержал идею выдавать ипотеку на строительство индивидуальных домов и высказался за снижение ставки по ипотеке. "Как минимум на 0,5-0,75% нужно снижать ставку по ипотеке, потому что высокой динамики в ипотечном кредитовании мы не видим", - отметил он, добавив, что более 600 тыс. жителей Удмуртии живет в сельской местности.

По данным ДОМ.РФ, ставка по ипотеке на строящееся жилье составляет порядка 10,3%.

Национальный проект "Жилье и городская среда" является развитием стартовавших в октябре - декабре 2016 года приоритетных проектов "Ипотека и арендное жилье", "Обеспечение качества жилищно-коммунальных услуг" и "Формирование комфортной городской среды". Паспорт нацпроекта был утвержден 24 сентября 2018 года. Всего на его исполнение планируется потратить в 2019-2024 годах свыше 1,66 трлн рублей, в том числе 891 млрд из федерального бюджета, 167,8 млрд из консолидированных бюджетов субъектов РФ и более 7 млрд из внебюджетных источников.

О форуме

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня, 5 июня - так называемый нулевой день. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.