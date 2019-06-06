В РАН заявили, что ликвидация технологического отставания РФ должна стать важнейшей целью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Ликвидация технологического отставания России должна стать важнейшей национальной целью, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас есть формальные национальные цели, но по большому счету, важнейшая из них - ликвидировать технологическое основание. Может быть, это наш последний шанс ликвидировать это отставание, потому что под решение данной задачи выделяются большие средства, в том числе и для нашей промышленности. Промышленность имеет возможность выполнить заказы тех организаций, которые получают средства по национальным проектам", - сказал он.

По его словам, "технологическое отставание - это сегодня основная угроза национальной безопасности, потому что мир движется очень быстро вперед на рельсах научно-технического прогресса".

Национальный проект "Наука"

Сергеев напомнил, что в рамках нацпроекта уже выбраны пять научно-образовательных центров (НОЦ). "Но в реальности обширную деятельность [по нацпроекту] еще только предстоит развернуть. Государство действительно обозначило важность этой темы, обозначило вложения бюджетных средств. На самом деле, это только условия. Все зависит от того, каким образом будет организована работа в тех же самых НОЦах, в центрах мирового уровня и так далее. Я сейчас планирую поехать во все эти пять областей, в которых НОЦ будут организованы в первую очередь, посмотреть, каким образом там будет выстраиваться треугольник между промышленностью, наукой и образованием. Надо действительно к этому подходить серьезно", - сказал руководитель РАН.

О нацпроекте

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта "Наука".

Согласно целям нацпроекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки

О форуме

ПМЭФ-2019 проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.