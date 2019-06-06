Кванториум оборудуют в технопарке имени Калашникова в Ижевске по нацпроекту

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Кванториум в новом технопарке имени Калашникова, который откроется в Ижевске в сентябре, оснастят современным оборудованием в рамках нацпроекта "Образование". Это позволит готовить кадры для военной промышленности, сообщил ТАСС в четверг глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме.

"По проекту "Выявление и поддержка одаренных детей" нацпроекта "Образование" мы купим суперсовременное оборудование в технопарк Калашникова, это сформирует специальные кванты для нашей военной промышленности", - сказал он.

Технопарк имени Калашникова откроется 19 сентября 2019 года в рамках празднования 100-летия со дня рождения выдающегося конструктора. Он станет площадкой проведения исследований для школьников и студентов под руководством экспертов предприятия, отметил руководитель региона. Днем ранее, 18 сентября, в Ижевске пройдет форум оружейников. "С этого года форум мы проводим с Росконгрессом, будут все представители военной промышленности России, модерировать площадку будет лично Денис Мантуров [министр промышленности и торговли РФ]", - сказал он.

По данным властей региона, в 2019 году на реализацию национального проекта "Образование" в Удмуртии будет направлено 1 млрд 375,76 млн рублей, более 706 млн рублей поступит из федерального бюджета. По нацпроекту планируется создать еще три образовательных технопарка в Воткинске, Глазове и Сарапуле, каждый из которых будет посвящен отрасли, перспективной для экономики городов.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.