В реестр российского оборудования вошло более 400 наименований аппаратуры и ПО

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Минпромторг и Минкомсвязь РФ отобрали более 400 наименований оборудования, программного обеспечения и программно-аппаратных комплексов для включения в реестр российского оборудования. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Согласно нацпроекту "Цифровая экономика", до 31 марта Минпромторг и Минкомсвязь должны были утвердить план по организации производства и внедрения отечественного оборудования.

"Мы совместно с коллегами из Минкомсвязи подготовили реестр российского оборудования. В перечень в итоге вошло свыше 400 наименований оборудования, ПО, программно-аппаратных комплексов российского производства", - сказал Мантуров.

По его словам, в реестре также указаны сведения о технических и ценовых характеристиках решений, прогнозы по объемам производства, данные о замещаемых иностранных аналогах и уровне локализации.

"На данный момент правительство рассматривает итог нашей работы. Нужно немного подождать, пока реестр будет окончательно одобрен", - заключил он.