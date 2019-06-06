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Мантуров: РФ может самостоятельно производить любое оборудование для переработки отходов

Доля импорта в этой сфере должна постепенно снижаться до 22% к концу 2024 года, считает глава Минпромторга

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Россия может локализовать производство всего спектра оборудования для переработки отходов. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

Минпромторг в части нацпроекта "Экология" отвечает за переоснащение центров обработки и утилизации твердых коммунальных отходов. По словам Мантурова, доля импорта в этой сфере должна постепенно снижаться до 22% к концу 2024 года.

"Сейчас июнь, середина 2019 года, и мы уже достигли показателя импорта в 40% от общего количества оборудования. Думаю, что и целевой показатель в 22% мы сможем улучшить: сейчас в России можно локализовать производство всего спектра оборудования под переработку отходов", - рассказал он.

Переход на НДТ

На сегодняшний день создана регуляторная база для повышения экологической эффективности предприятий, и с 2019 года начался практический этап перехода российской промышленности на принципы наилучших доступных технологий (НДТ), сообщил министр.

"В ближайшие четыре года пилотный период охватит 300 предприятий, обеспечивающих 60% загрязнений. До 2025 года требования по получению комплексных экологических разрешений будут распространяться на все предприятия первой категории", - напомнил он.

Так, для перехода промышленности на принципы НДТ сформирован перечень оборудования, производство которого целесообразно запустить в России. Это около 2 тыс. позиций, из которых более 1 тыс. единиц уже может быть произведено в России убежден Мантуров. Выпуск примерно 600 видов основного технологического и природоохранного оборудования, включая различные фильтры, абсорберы, скрубберы (устройства очистки твердых или газообразных сред), теплообменники, установки водоочистки и водоподготовки, планируется организовать с привлечением господдержки.

"Сформированный государством спрос на "зеленое" оборудование в рамках первого этапа перехода на НДТ позволит говорить о создании в России новой отрасли промышленности - экологического машиностроения", - заключил министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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