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Мантуров: "мы создали уникальный образец оборудования для оптической сортировки мусора"

Министр промышленности и торговли рассказал, с какими товарами стоит выходить на европейские рынки и какие разработки помогут миновать экологический кризис
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© Сергей Бобылев/ТАСС

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, с какими товарами стоит выходить на европейские рынки, какие разработки помогут миновать экологический кризис, и что хотят купить у России в Индии. 

Темой разговора стали промышленные разработки, оборудование и технологии имеют отношение ко всем сферам жизни, а, следовательно, и ко всем запущенным в стране национальным проектам.

Полный текст интервью читайте на сайте https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/482723.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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