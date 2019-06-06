Мантуров: "мы создали уникальный образец оборудования для оптической сортировки мусора"

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, с какими товарами стоит выходить на европейские рынки, какие разработки помогут миновать экологический кризис, и что хотят купить у России в Индии.

Темой разговора стали промышленные разработки, оборудование и технологии имеют отношение ко всем сферам жизни, а, следовательно, и ко всем запущенным в стране национальным проектам.

Полный текст интервью читайте на сайте https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/482723.