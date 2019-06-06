Почти 100 предприятий Алтайского края повысят производительность труда в рамках нацпроекта

БАРНАУЛ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Алтайского края привлекут 98 предприятий с годовой выручкой свыше 400 млн рублей к реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом в четверг сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Включение предприятий региона в нацпроект придаст дополнительный импульс их развитию. Специалисты Федерального центра компетенций обучат персонал механизмам "бережливого производства", помогут внедрить лучшие практики и прогрессивные методики в организацию работы предприятия, что позволит оптимизировать затраты предприятий и повысить эффективность их работы", - приводит пресс-служба слова министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина.

По его словам, адресная поддержка предприятий позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики до 5% в год, при этом не сокращая трудовые ресурсы.

Ранее в Минэкономразвития региона сообщали, что в 2019 году регион получит около 29 млн рублей на повышение производительности труда.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.