Власти Бурятии запустят мусоросортировочную станцию и увеличат число контейнеров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Власти Республики Бурятия намерены запустить мусоросортировочную станцию и установить в регионе дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Об этом в четверг сообщил ТАСС глава Бурятии - председатель правительства республики Алексей Цыденов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У нас уже функционирует в республике оператор, который там, где производится раздельный сбор отходов, он уже их собирает, вывозит. Плюс запускается сейчас мусоросортировочная станция, которая то, что не собрано раздельно, в любом случае сортирует уже на месте приемки. [В этом году] мы дополнительные средства выделяем на то, чтобы приобрести контейнеры мусорные и оборудовать площадки [для раздельного сбора мусора]", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что успех внедрения технологий раздельного сбора мусора зависит от числа установленных контейнеров и от самосознания людей. "Вопрос раздельного сбора мусора - это в первую очередь про привычку людей и создание контейнерных площадок, раздельных контейнеров для сбора. Тут о каких-то больших бюджетных вложениях не говорится, здесь в первую очередь вопрос про обеспечение мусорными контейнерами", - уточнил Цыденов.

Согласно паспорту нацпроекта "Экология", доля обрабатываемого (поступающего на сортировку) мусора к 2024 году должна увеличиться с 12% до 60%, а перерабатываемого - с 7% до 36%.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.