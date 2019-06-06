ГК "ХайТэк" окажет поддержку Карелии в реализации проектов программы "Цифровая экономика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Правительство Карелии подписало соглашение о сотрудничестве с группой компаний "ХайТэк" в первый день Петербургского международного экономического форума. Документ закрепил договоренности о помощи в реализации планов региона по национальному проекту "Цифровая экономика", сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе правительства республики.

Документ направлен на сотрудничество в сфере проектов, которые будут помогать осваивать и внедрять когнитивные технологии, а также координировать программы для развития инноваций. Соглашение предусматривает организацию научных конференций и семинаров, а также помощь в привлечении ИТ-экспертов. Стороны договорились об обмене специалистами и создании рабочих групп для реализации планов в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и проекта технологического развития "Искусственный интеллект".

В Карелии уже работает система электронного документооборота между органами власти, а также действует система "Умный транспорт", которая позволяет отследить движение троллейбусов по маршрутам. В республике также пользуются элементами управления в системе инцидент-менеджмент, благодаря которым власти могут оперативно реагировать на обращения граждан в соцсетях.

"Мы рассчитываем на то, что подписанное соглашение станет импульсом к развитию в Карелии научно-исследовательской базы по различным направлениям информационных технологий, а также повысит инновационную привлекательность региона. Со стороны правительства республики будет оказана поддержка всех инициатив, реализация которых будет необходима в рамках нашего сотрудничества", - прокомментировал соглашение глава Карелии Артур Парфенчиков.

Группа компаний "ХайТэк" работает в сфере информационных технологий и занимается системной интеграцией, производством телекоммуникационного оборудования, разработкой программного обеспечения и поиском решений на базе искусственного интеллекта.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.