"КамАЗ" поможет Башкирии повысить производительность труда

ТАСС, 6 июня. ПАО "КамАЗ" окажет методическую помощь в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" на машиностроительных предприятиях Башкирии. Соглашение об этом подписано в четверг на Петербургском международном экономическом форуме, сообщила пресс-служба главы республики.

Стороны договорились, что специалисты "КамАЗа" будут проводить семинары и тренинги, стажировки для предприятий республики, а также помогут внедрить на них современные инструменты оптимизации технологических процессов и мотивации производственного персонала.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.