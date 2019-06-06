Ульяновская область получит 12 млн рублей по нацпроекту на дополнительное образование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Федеральная поддержка на развитие дополнительного образования детей в Ульяновской области составит 12 млн рублей в 2019 году. Область получит средства в рамках нацпроекта "Образование", сообщил ТАСС глава региона Сергей Морозов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"В рамках проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" на 2019 год Ульяновская область получила федеральную поддержку в объеме 12 млн рублей, в том числе 10,2 млн рублей - федеральная субсидия. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по формированию современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей", - сказал он.

В частности, средства пойдут на создание в Ульяновской области регионального модельного центра дополнительного образования и 24 муниципальных центра. Региональный центр будет проводить организацию, мониторинг, методическое и аналитическое сопровождение развития системы дополнительного образования. "В 20 муниципальных образованиях Ульяновской области уже созданы районные опорные центры дополнительного образования детей. К концу 2019 года подобные центры появятся в каждом муниципалитете", - сообщил Морозов.

Кроме того, власти Ульяновской области планируют выдавать каждому ребенку, проживающему в регионе, сертификаты дополнительного образования, что позволит сделать обучение доступным для всех детей. Также будет внедрена электронная запись на обучение в кружках, участие в конкурсах и мероприятиях по профориентации.

Реализация проекта позволит к 2024 году увеличить охват проживающих в Ульяновской области детей дополнительным образованием до 80%. При этом обучением по технической и естественнонаучной направленностям будут охвачены до 25% детей. В системе дополнительного образования также будут задействованы до 70% детей с ограниченными возможностями здоровья.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд руб. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

О форуме

ПМЭФ проходит 6-8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.