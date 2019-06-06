Центр WorldSkills по обслуживанию автомобилей открылся в Калининграде в рамках нацпроекта

КАЛИНИНГРАД, 6 июня. /ТАСС/. Центр WorldSkills по техническому обслуживанию автомобилей открылся в четверг на базе колледжа мехатроники и пищевой индустрии в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"Открытие очередного специализированного центра компетенций в нашем регионе значимым событием, которое свидетельствует о росте квалификационного уровня нашего профессионального образования, о признании соответствия этого уровня требованиям международных стандартов - стандартов WorldSkills", - отметила министр образования региона Светлана Трусенева, которую цитирует пресс-служба.

Открывшийся центр стал третьим в регионе. Помимо него, в области созданы и действуют центры компетенций "Ландшафтного дизайна" в колледже строительства и профессиональных технологий, "Геодезия" в колледже агротехнологий и природообустройства, уточнили ТАСС в пресс-службе.

Всего в 2019 году в колледжах будет создано 15 мастерских, оснащенных современным оборудованием, и не менее 5% выпускников СПО сдадут демонстрационный экзамен, а к 2024 году будет создано 50 мастерских и каждый четвертый выпускник будет сдавать итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена.

Создание мастерских, оснащенных современным оборудованием, включая специализированные центры компетенций и центры проведения демонстрационного экзамена, осуществляется в области рамках регионального проекта "Молодые профессионалы" национального проекта "Образование".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.